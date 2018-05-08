ОНФ предложил внедрить систему господдержки нуждающихся в улучшении жилищных условий

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой внедрить в стране систему государственной поддержки граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Как рассказали RT в пресс-службе ОНФ, соответствующее предложение в ближайшее время направят в Минстрой.

Активисты предлагают поощрять премией участников программы, обязанных ежемесячно пополнять накопительные вклады. Схема следующая: гражданин в течение определённого периода (от трёх до шести лет) регулярно перечисляет деньги на банковский вклад под 1—2% годовых. Размер взноса должен составлять не менее 3000 рублей в месяц, а расходные операции и досрочное востребование вклада влекут за собой исключение из программы.

Предполагается, что за счёт средств регионального бюджета участники программы будут получать ежемесячную премию в размере 30% от суммы ежемесячного взноса. При этом максимальный размер премии составит 3000 рублей.

Также авторы инициативы предлагают сниженные ставки по ипотеке для участников программы — 7% годовых, а для тех, кто осуществлял накопления в течение шести лет, — 6%.

Подробнее — в материале RT.