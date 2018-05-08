В складчину с государством: ОНФ предлагает внедрить систему поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает внедрить систему государственной поддержки граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Активисты считают необходимым поощрять премией участников программы, которые будут обязаны ежемесячно пополнять накопительные вклады. Так им будет проще собрать деньги для первого взноса за квартиру или дом. Также авторы инициативы предусмотрели сниженные ставки по ипотеке для участников программы. В понедельник, 7 мая, президент России Владимир Путин подписал майские указы, в которых поручил обеспечить семьи со средним достатком доступным жильём с помощью ипотеки по ставке менее 8%.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает внедрить в стране систему приобретения жилья, основанную на накоплении индивидуальных сбережений с последующим получением кредита с тем, чтобы больше граждан смогли улучшить свои жилищные условия. Соответствующее предложение в ближайшее время будет направлено в Минстрой. Об этом RT рассказали в пресс-службе организации.

Авторы инициативы предлагают следующую схему: гражданин в течение определённого периода (от трёх до шести лет) ежемесячно перечисляет деньги на банковский вклад под 1—2% годовых. Размер взноса должен составлять не менее 3000 рублей в месяц, а расходные операции и досрочное востребование вклада влекут за собой исключение из программы.

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При этом за счёт средств регионального бюджета участники программы должны получать ежемесячную премию. Она составляет 30% от суммы ежемесячного взноса. Предельный размер премии за календарный месяц составляет 3000 рублей. Однако в том случае, если участник допустил нарушения графика накопления четыре и более раз в течение года, премия подлежит возврату в бюджет региона.

По окончании участники программы получают жилищный кредит по сниженной процентной ставке — 7% годовых. Те же, кто осуществлял накопления в течение шести лет, — 6% годовых. Срок кредита составляет полтора срока накопления средств по вкладу. Участнику программы предоставляется ипотечный кредит с учётом его платёжеспособности, исходя из суммы накопленных им средств с учётом периодичности и размеров ежемесячных взносов. Минимальная сумма кредита составляет 150 тыс. рублей. Максимальный размер не может превышать 1 млн рублей при сроке накопления средств на вкладе в течение трёх лет и 1,5 млн рублей при сроке накопления средств на вкладе в течение четырёх лет и более.

Если участник программы будет нуждаться в дополнительных средствах для покупки жилья или строительства, он сможет обратиться в банк с заявлением на оформление дополнительного кредита на недостающую сумму по текущей рыночной ставке банка. Если участник не располагает достаточным уровнем дохода для того, чтобы получить основной или дополнительный кредит, допускается включение в число созаёмщиков родственников или иных лиц, имеющих официальный доход.

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В ОНФ объясняют, как будет работать система, на примере опыта Башкирии. Так, если человек ежемесячно будет отчислять 10 тыс. рублей в течение пяти лет, конечная сумма вклада составит около 800 тыс. рублей. Из них собственных накоплений на вкладе будет 600 тыс. рублей, а общая сумма премии за эти годы составит 180 тыс. рублей плюс проценты. Участник программы сможет претендовать на кредит в размере 584 тыс. рублей, который ему дадут на семь с половиной лет под процентную ставку 7% годовых. Общая сумма на улучшение жилищных условий составит около 1,4 млн рублей.

С таким предложением общественники решили выступить после того, как в организацию поступил доклад правительства о реализации мер по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём и улучшению жилищных условий. В нём сообщается, что в период с 2012 по 2016 год жилищные условия улучшили около 25% семей, имевших потребность в жилье.

В понедельник, 7 мая, президент России Владимир Путин подписал майские указы, в которых, в частности, речь идёт об ипотеке. Глава государства поручил к 2024 году обеспечить доступным жильём семьи со средним достатком и создать возможности для приобретения жилья с помощью ипотеки по ставке менее 8%.

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%», — отмечается в документе.

Региональный эксперимент

В ОНФ также рассказали, что в майских указах президента от 2012 года уже говорилось о необходимости создания ипотечно-накопительной системы с мерами господдержки, однако на сегодняшний день такая практика действует только в некоторых регионах страны. Например, в Башкирии и Краснодарском крае.

Эксперт ОНФ, руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Республики Башкортостан Евгений Декатов рассказал RT, что похожая система действует также в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. По его словам, механизм привлекателен в первую очередь для малоимущих или молодых людей, у которых нет возможности сделать первоначальный взнос.

«Человек комфортно накапливает первоначальный взнос. Эта программа в первую очередь для тех, у кого нет денег на него. Также граждане гарантированно получают низкую ставку по кредиту, — говорит он. — С 2014 года люди начали делать вклады, и в прошлом году первые кредиты стали выдаваться. Сейчас свыше 5000 семей в Башкортостане накапливают средства и уже 700 получили кредит. Первые два года право вступать в программу было у всех жителей. Сейчас это могут сделать нуждающиеся, молодые семьи до 35 лет и граждане, имеющие хотя бы одного ребёнка».

По данным Центробанка, в марте 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях составила 9,64%.

© Агентство городских новостей «Москва»

По словам Декатова, эта система будет выгодна не только гражданам, но и государству.

«Такая поддержка гораздо более эффективна с точки зрения затрат бюджета, чем субсидирование процентной ставки, — объясняет он. — Здесь мы помогаем человеку накопить самому, а не банку компенсируем процентные издержки».

«Любая поддержка важна»

Директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, декан факультета экономики недвижимости Елена Иванкина полагает, что ежемесячные выплаты участникам программы не станут слишком большой нагрузкой для государства. Кроме того, она добавляет, что нужно сделать условия ещё более выгодными для граждан.

«Для людей любая поддержка очень важна, — говорит она. — Я считаю, что этого маловато. Нужно сделать и процент поменьше, и ежемесячную субсидию побольше».

По её словам, такая система необходима России, так как на сегодняшний день молодые люди практически не имеют возможности самостоятельно внести стартовый взнос по ипотеке. Например, в Москве его размер доходит до 60%, отмечает экономист. Как следствие, многие россияне не спешат заводить семьи и детей, отмечает она.

«Молодёжь может жить у родителей, завтракать и ужинать дома, а деньги вкладывать в будущую недвижимость. Я смотрела, сколько составляет первоначальный взнос у хороших крупных строительных компаний — его размер от 30 до 60%. Это же страшная вещь, поэтому нужно обязательно вводить такие программы», — заключила она.

© Агентство городских новостей «Москва»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов напомнил, что последние годы в России большое внимание уделяется вопросам поддержки молодых семей.

В частности, в ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребёнок.

«Не все же хотят и могут родить двоих детей, что им теперь — остаться без жилья? Им тоже нужно помочь. Всё, что касается повышения доступности приобретения жилья, нужно поддерживать», — сказал он.

При этом подчёркивается, что финансирование программы необходимо оставить за счёт регионов, так как федеральный бюджет сейчас и так сильно нагружен.

«Первоначально эту практику могли бы реализовать в регионах-донорах, таких как Москва и Санкт-Петербург, потому что строят больше всего именно в таких субъектах», — добавил он.