Более 52 тысяч россиян с 15 марта обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей

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Более 52 тыс. россиян обратились в медицинские учреждения после укусов клещей в период с 15 марта. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами... По состоянию на 11 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 52 тыс. пострадавших от укусов клещей», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, количество пострадавших за неделю выросло более, чем в два раза.

При этом отмечается, что наибольшее количество обратившихся за помощью зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Алтайском крае.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области, по данным на 3 мая, из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились около 500 человек, в том числе 115 детей.

Также Nation News сообщало, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

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