В Подмосковье из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились около 500 человек
Ведомство продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.
На территории региона случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировали.
Ранее сообщалось, что в период с 15 марта 2018 года более 10 тыс. россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.
Также Nation News сообщало, что в России запустили горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.