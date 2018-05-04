В Подмосковье из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились около 500 человек

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В Московской области из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились около 500 человек, в том числе 115 детей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт управления Роспотребнадзора по региону. Это данные на 3 мая.

Ведомство продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

На территории региона случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировали.

Ранее сообщалось, что в период с 15 марта 2018 года более 10 тыс. россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.

Также Nation News сообщало, что в России запустили горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

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