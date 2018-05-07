Эксперт прокомментировала возможную маркировку продуктов питания в России
«Маркировка продуктов разными цветами в зависимости от их состава — это хорошая инициатива», — заявила эксперт.
По её словам, это не поможет кардинально решить проблему ожирения и сахарного диабета, но население будет предупреждено, что в продукте слишком много соли, сахара или калорий.
«Если человек покупает такой продукт, он берёт на себя ответственность», — отметила Селезнёва.
Она добавила, что интересующиеся своим здоровьем граждане будут читать этикетки, смотреть на маркировку и делать осознанный выбор.
Ранее гендиректор Национального фонда защиты потребителей академик РАЕН Александр Калинин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что правительство утвердило перечень товаров, которые с 2019 года будут в обязательном порядке маркироваться.