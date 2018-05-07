СМИ: Роспотребнадзор подготовил рекомендации по маркировке товаров

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей по добровольной маркировке продуктов питания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что летом этого года в России начнётся добровольная маркировка продуктов питания красным, жёлтым или зелёным цветом в зависимости от содержания в них соли, сахара и других пищевых веществ.

В ведомстве выделили пищевую продукцию, являющуюся основным источником соли, сахара, трансжиров и жирных кислот — хлебные, мясные, рыбные, молочные продукты, а также фруктовые консервы, соки и кондитерские изделия.

В проекте рекомендаций Роспотребнадзора указаны расчёты суточных норм потребления сахара, соли, трансжиров и жирных кислот для всех видов продукции, согласно ним рекомендуется маркировка на упаковке.

Ранее стало известно, что Минпромторг России предложил правительству ввести обязательную маркировку для ряда товаров.