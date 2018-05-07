СМИ: Роспотребнадзор подготовил рекомендации по маркировке товаров

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Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей по добровольной маркировке продуктов питания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что летом этого года в России начнётся добровольная маркировка продуктов питания красным, жёлтым или зелёным цветом в зависимости от содержания в них соли, сахара и других пищевых веществ. 

В ведомстве выделили пищевую продукцию, являющуюся основным источником соли, сахара, трансжиров и жирных кислот — хлебные, мясные, рыбные, молочные продукты, а также фруктовые консервы, соки и кондитерские изделия.

В проекте рекомендаций Роспотребнадзора указаны расчёты суточных норм потребления сахара, соли, трансжиров и жирных кислот для всех видов продукции, согласно ним рекомендуется маркировка на упаковке.

Ранее стало известно, что Минпромторг России предложил правительству  ввести обязательную маркировку для ряда товаров.

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