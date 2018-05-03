В Фонде защиты потребителей поддержали маркировку духов, табака, одежды и обуви

Гендиректор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что правительство утвердило перечень товаров, которые с 2019 года будут в обязательном порядке маркироваться.

«Это исключительно правильное действие со стороны государства, потому что принципы, формы и методы государственного регулирования никто не отменял. И одна из форм регулирования — маркирование тех или иных групп товаров, которые важны и где существует реальный риск и опасность для покупателя быть обманутым. То есть это всё направлено на защиту прав и законных интересов потребителей», — сказал Калинин.

Он также добавил, что обязательная маркировка определённой группы товаров вряд ли отразится на их цене.

«Я не вижу здесь никакой большой проблемы. Права потребителей и их кошелёк, думаю, не пострадают при разумном подходе», — заключил эксперт.

Ранее на сайте кабинета министров было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Так, например, с 2019 года маркироваться будут табачная продукция, духи и туалетная вода, предметы одежды и обувь.