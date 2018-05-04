В Госсовете Крыма прокомментировали задержание украинского судна в Чёрном море

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал задержание в Чёрном море судна с Украины, занимавшегося незаконным рыбным промыслом.

«Ситуация с этим украинским судном и в целом те проверки, которые недавно были инициированы погранслужбой Российской Федерации, имеют совершенно другую суть под собой, чем тот случай, который, к сожалению, произошёл с нашими моряками с «Норда». Тогда это был факт откровенного захвата в стиле сомалийских пиратов. Здесь же российские пограничники действуют в соответствии со всеми нормами международного и морского права», — подчеркнул он.

Ганжара также отметил, что из-за недружественных шагов Украины российская сторона вынуждена усиливать меры безопасности в акватории Чёрного и Азовского морей.

«Со стороны Украины мы видели ряд провокаций — это и задержание судна «Норд», и другие попытки вредительства. Сейчас Крым находится в преддверии очень важного события — открытия Крымского моста, которое состоится уже в мае этого года. В связи с этим усиление мер безопасности является полностью оправданным шагом, поскольку со стороны украинских и радикальных, и различных политических групп мы слышали очень много агрессивных заявлений», — добавил депутат.

Ранее МИД Украины заявил о «заметном» росте числа задержаний украинских моряков.

4 мая агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали в Чёрном море судно с Украины, экипаж которого заподозрили в незаконном рыбном промысле.