МИД Украины заявил о «заметном» росте числа задержаний украинских моряков

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Министерство иностранных дел Украины заявило, что в последнее время «заметно» возросло количество фактов задержания украинских моряков в других странах. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«В последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины — членов экипажей морских судов — компетентными органами иностранных государств», — заявили в МИД Украины. 

Отмечается, что основной причиной задержаний и арестов украинцев является перевозка нелегальных мигрантов и запрещённых грузов.

Также МИД опубликовал рекомендации для граждан Украины, планирующих работать в судоходных компаниях. 

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали в Чёрном море судно с Украины, экипаж которого заподозрили в незаконном рыбном промысле.

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