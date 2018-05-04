МИД Украины заявил о «заметном» росте числа задержаний украинских моряков
«В последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины — членов экипажей морских судов — компетентными органами иностранных государств», — заявили в МИД Украины.
Отмечается, что основной причиной задержаний и арестов украинцев является перевозка нелегальных мигрантов и запрещённых грузов.
Также МИД опубликовал рекомендации для граждан Украины, планирующих работать в судоходных компаниях.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали в Чёрном море судно с Украины, экипаж которого заподозрили в незаконном рыбном промысле.