Украина пожаловалась на досмотр Россией следующих через Керченский пролив судов

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В Госпогранслужбе Украины пожаловались на досмотр российской стороной судов, которые следуют через Керченский пролив в порты Украины.
Украина пожаловалась на досмотр Россией следующих через Керченский пролив судов
  • globallookpress.com
  • © Andrey Nekrasov/imagebroker

Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 апреля во время прохождения Керченского пролива было остановлено судно, которое следовало по маршруту Хиос (Греция) — Мариуполь (Украина).

В погранслужбе также сообщили, что были досмотрены теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы.

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