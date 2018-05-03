Украина пожаловалась на досмотр Россией следующих через Керченский пролив судов

В Госпогранслужбе Украины пожаловались на досмотр российской стороной судов, которые следуют через Керченский пролив в порты Украины.

Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 апреля во время прохождения Керченского пролива было остановлено судно, которое следовало по маршруту Хиос (Греция) — Мариуполь (Украина).

В погранслужбе также сообщили, что были досмотрены теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы.