Украина пожаловалась на досмотр Россией следующих через Керченский пролив судов
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Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 апреля во время прохождения Керченского пролива было остановлено судно, которое следовало по маршруту Хиос (Греция) — Мариуполь (Украина).
В погранслужбе также сообщили, что были досмотрены теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы.