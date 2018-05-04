В ФСБ заявили о задержании украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма

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В ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма в Чёрном море судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ.

«4 мая западнее мыса Тарханкут в акватории Чёрного моря пограничным сторожевым кораблём «Аметист»... задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки — город Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, было изъято несколько километров сетей. Кроме того, экипаж, состоявший из пяти граждан Украины, доставлен в Крым для проведения процессуальных действий.

Накануне в Госпогранслужбе Украины пожаловались на досмотр российской стороной судов, которые следуют через Керченский пролив в порты Украины.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю объяснили, что досмотры судов в Керченском проливе проводятся в соответствии с международным морским правом.

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