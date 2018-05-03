Пограничники Крыма объяснили досмотр судов в Керченском проливе

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Досмотры судов в Керченском проливе проводятся в соответствии с международным морским правом. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Пограничники Крыма объяснили досмотр судов в Керченском проливе
  • Reuters

«Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало», — приводит сообщение агентство «Крыминформ».

В ФСБ отметили, что работа на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток незаконного проникновения, контрабанды, для обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста.

«Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и в свою очередь предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков», — пояснили в погрануправлении ФСБ.

Ранее в ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.

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