«Превентивная мера»: Киев недоволен «жёстким досмотром» украинских судов в Керченском проливе

Украинские пограничники пожаловались на «жёсткую политику задержания и досмотра» российской стороной судов, следующих в Мариуполь через Керченский пролив. При этом ранее на Украине был захвачен крымский траулер «Норд», а Киев пригрозил закрыть территориальные воды страны для российских кораблей. По мнению экспертов, досмотры участились в связи с отсутствием реакции на предупреждения российского МИД о возможных ответных мерах Москвы. Они предположили, что такие шаги являются превентивными и должны стать сигналом для Украины.

Госпогранслужба Украины недовольна досмотром следующих на Украину невоенных судов российскими пограничниками. Как утверждают в ведомстве, подобные случаи стали фиксироваться с 30 апреля.

«Так, 30 апреля во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в команде — граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии), который следовал по маршруту Греция (Хиос) — Украина (Мариуполь). Судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным кораблём ФСБ РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство заявляет, что также были остановлены теплоходы, следовавшие в Мариуполь под флагами Панамы, Болгарии и Мальты. При этом замечаний со стороны российских силовиков зафиксировано не было.

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жёсткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — возмутились в Киеве.

Украинский досмотр

Жалобы со стороны Госпогранслужбы Украины поступают на фоне задержания крымского траулера «Норд». В конце марта экипаж в составе десяти россиян обвинили в нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё», а против капитана судна возбудили уголовное дело. Двум матросам удалось вернуться на полуостров, ещё восемь пока остаются на территории Украины.

В связи с участившимися случаями незаконного задержаниями российских судов МИД России предупредил судовые компании о повышенных рисков пиратских захватов транспортных средств украинскими силовиками. По мнению ведомства, действия властей Украины в отношении российских судов и граждан являются провокационными.

«МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — подчеркнули дипломаты.

При этом в МИД отмечали, что Россия оставляет за собой право на ответные меры в отношении Украины в связи с ситуацией вокруг российского судна.

Досмотры следующих на Украину судов связаны с игнорированием Киевом предупреждений, поступающих с российской стороны, считает политический эксперт Владимир Джаралла.

«Досмотр пограничниками России судов — это превентивная мера, которая показывает украинским властям, что, если им очень хочется обострения, то от этого они в очередной раз потеряют намного больше, чем думают. Это не только справедливо, но и давно ожидалось», — отметил политолог в беседе с RT.

Напомним, что ранее украинский кабмин поддержал предложение Министерства инфраструктуры о закрытии территориальных вод страны, в том числе и рек, для российских судов. Основанием для таких мер послужила якобы террористическая угроза, исходящая от российских кораблей.

Джаралла предположил, что в случае, если украинская сторона продолжит захватывать суда или закроет свои воды для российских судов, жёсткие меры со стороны Москвы не заставят себя ждать.

«К сожалению, ситуация с «Нордом» показала, что на Украине нет сил, с которыми можно вести разумный диалог. Получается, что безумная пропаганда в прессе, а также странные заявления украинских политиков, к сожалению, являются не просто игрой, а реальной политикой. Украинские власти видят себя исключительно как инструмент борьбы против России и не думают о своей стране», — подчеркнул эксперт.

Ущерб экологии

Напомним, 29 апреля пограничное управление ФСБ России по Крыму предупредило о намерении бороться с браконьерами в акватории Чёрного и Азовского морей.

Также по теме «Особое внимание»: ФСБ намерена бороться с украинскими браконьерами в акватории Чёрного и Азовского морей Пограничное управление ФСБ России по Крыму заявило о намерении бороться с браконьерской деятельностью в акватории Чёрного и Азовского...

В заявлении ведомства отмечается, что с начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. В качестве подтверждения экологи приводят фотографии изувеченных животных.

По мнению директора природоохранных программ «Зелёного патруля» Романа Пукалова, сохранность млекопетающих, обитающих в Чёрном и Азовском морях, входит в национальные интересы России.

«К сожалению, по той информации, которую мы получаем об украинских браконьерах, они наносят серьёзный ущерб не только украинским территориальным водам, но и нашему совместному Азовскому морю», — сказал эксперт в разговоре с RT.

После воссоединения Крыма с Россией Москва продолжает придерживаться правил пользования Азовским морем как внутренним для Украины и России. Как ранее отметил доцент географического факультета Крымского федерального университета Сергей Киселёв, инцидент с траулером «Норд» показал, что Киев больше не собирается соблюдать согласованные правила. По его словам, в акватории необходимо ввести пограничный режим, который позволил бы бороться с украинским пиратством.