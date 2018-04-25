На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов

Украинское правительство поддержало инициативу Министерства инфраструктуры о закрытии своих территориальных вод для российских судов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как отметил его глава Владимир Омелян, корабли РФ якобы представляют террористическую угрозу стратегическим объектам. Теперь документ представят на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны. RT узнал у экспертов, каких целей намерен достигнуть Киев с помощью новой антироссийской меры.

Кабмин Украины одобрил предложение Министерства инфраструктуры по закрытию территориальных вод страны, в том числе и рек. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Правительство поддержало инициативу Министерства инфраструктуры Украины прекратить транзит и перевозки по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в РФ, а также любыми другими плавсредствами, что независимо от государства флага осуществляют судозаходы в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя», — следует из заявления.

При этом основанием для предложения послужила якобы террористическая угроза, которая может исходить от российских кораблей.

«Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры. Также запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любой другого государства, которое пренебрегает законами Украины и международным правом», — подчеркнул глава министерства Владимир Омелян.

Теперь документ будет передан на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны. Если СНБО одобрит предложение, то украинский МИД сообщит об этом компетентным органам США, ЕС и другим странам «с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций)» .

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«Задача — провокация»

Однако эксперты считают, что на международной площадке эта инициатива вряд ли будет поддержана, так как Киев явно пытается провоцировать Москву.

«Складывается впечатление, что главная задача этих постоянных безосновательных выпадов Украины — провокация. Как будто они ищут повода для новых ссор. Ведь Россия всё не приходит объявлять войну, а надо как-то объяснять своему населению и Европе свои и внешнеполитические действия, и в Донбассе. Но это совершенно глупый шаг», — пояснил RT политолог, экономист Александр Дудчак.

По его мнению, Россия вполне способна предпринять ответные шаги. А вся эта ситуация может ударить по товарообороту двух стран.

«Эта мера вполне может отразиться на товарообороте. Хотя он и демонстрировал колеблющиеся показатели: рост по прошлому году, и в этом году он продолжал расти, не взирая на всю эту шумиху украинской власти», — добавил политолог.

По поводу и без

Напомним, что ранее Украина пригрозила задерживать российские суда, которые побывали в Крыму. Так, было арестовано рыболовецкий траулер «Норд» вместе с экипажем. Судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска. В настоящий момент в РФ смогли вернуться только двое матросов. Ещё семерых россиян сняли с рейса в Минск, открыв против них дополнительные административные дела.

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Позднее было арестовано ещё одно российское судно. Его задержали по ходатайству так называемой прокуратура Автономной Республики Крым, которая является структурой генпрокуратуры Украины. Против команды выдвинули обвинения в «незаконной добыче песка» на территории заповедника «Лебяжьи острова», который находится в Каркинитском заливе в Крыму, и причинении ущерба «на сотни миллионов гривен».

На этом фоне военный эксперт Владимир Щербаков отмечает, что ситуация с запретом для российских судов на хождение в территориальных водах Украины, вероятно, не последняя антироссийская инициатива Киева.

«Антироссийский психоз продолжается, поэтому, думаю, это не последнее такое решение по противодействию России и её компаниям. Весь вопрос заключается в том, что Украина пытается, пребывая в плену своих иллюзий, сохранить какое-то влияние на ситуацию с судоходством в Азовском море. А оно признано внутренним морем двух стран, и там действует особый режим его использования. К тому же к нему не применяется такое определение как «территориальные воды», — уточнил RT Щербаков.

Азов раздора

Отметим, что в настоящий момент отношения России и Украины в области Азовского моря регулируются договором от 2003 года, который соседи ратифицировали в 2004 году. ПВ документе говорится, что море «разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами». Помимо этого суда Украины и РФ, использующиеся в некоммерческих целях, обладают свободой перемещений.

«Споры между сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору сторон», — подчёркивается в документе.

Примечательно, что судно «Норд» было задержано именно в Азовском море.

Ранее, в сентябре 2017 года, украинские власти решили увеличить глубину Азова. Кабмином страны было даже принято соответствующее протокольное постановление. Однако в Раде практически в то же время отметили, что реализация проекта будет затруднена из-за юридических проблем и коррупции.