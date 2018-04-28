МИД предупредил о рисках пиратских захватов российских судов со стороны Украины

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Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение для российских судовых компаний в связи с рисками пиратских захватов со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
МИД предупредил о рисках пиратских захватов российских судов со стороны Украины
  • РИА Новости

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, действия властей Украины в отношении российских судов и граждан являются провокационными.

«МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — подчеркнули дипломаты.

25 апреля правительство Украины одобрило прекращение транзита российских судов.

Подробнее — в материале RT.

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