МИД предупредил о рисках пиратских захватов российских судов со стороны Украины

Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение для российских судовых компаний в связи с рисками пиратских захватов со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

РИА Новости

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов», — говорится в сообщении. По мнению ведомства, действия властей Украины в отношении российских судов и граждан являются провокационными. «МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — подчеркнули дипломаты. 25 апреля правительство Украины одобрило прекращение транзита российских судов. Подробнее — в материале RT.