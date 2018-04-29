В ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море
«Пограничное управление предупреждает, что будет принимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы», — цитирует РИА Новости сообщение погрануправления.
Отмечается, что особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющемся внутренними водами России и Украины.
С начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров.
Ранее сообщалось, что правительство Украины вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для судов под флагом России.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.