В ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море

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В погрануправлении ФСБ России по Республике Крым заявили, что браконьерская деятельность рыбаков в Азовском море (в том числе с Украины), из-за которой гибнут дельфины, будет пресечена.

«Пограничное управление предупреждает, что будет принимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы», — цитирует РИА Новости сообщение погрануправления.

Отмечается, что особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющемся внутренними водами России и Украины.

С начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров.

Ранее сообщалось, что правительство Украины вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для судов под флагом России.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.

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