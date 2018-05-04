Минздрав: за пять лет число страдающих ожирением россиян выросло на 45%

В России за пять лет число граждан, страдающих ожирением, выросло на 45,4%. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, в 2011 году на 100 тыс. человек приходилось 856,5 случая заболевания, в 2016 году этот показатель достигал 1245,6 случая.

В Минздраве отметили, что за последние годы был разработан ряд мер, направленных на изменение ситуации.

Утверждены рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, также принят паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», который должен увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Подчёркивается, что в 2016 году число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 34,2%.

Ранее, как писала «Газета.Ru», в Минздраве назвали угрожающей ситуацию с ожирением у мужчин в России.