Глава Минздрава Татарстана ушёл в отставку

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин ушёл в отставку. Соответствующий указ подписан главой республики Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Указ подписан», — цитирует сотрудника пресс-службы РИА Новости. Новым министром здравоохранения региона назначен главврач 7-й городской больницы Казани Марат Садыков. В январе нового министра здравоохранения также назначили в Челябинской области.