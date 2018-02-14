Глава Минздрава Татарстана ушёл в отставку
Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин ушёл в отставку. Соответствующий указ подписан главой республики Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Указ подписан», — цитирует сотрудника пресс-службы РИА Новости.
Новым министром здравоохранения региона назначен главврач 7-й городской больницы Казани Марат Садыков.
В январе нового министра здравоохранения также назначили в Челябинской области.
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