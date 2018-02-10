Чайка представил властям Дагестана нового прокурора республики

Генеральный прокурор России Юрий Чайка представил сотрудникам государственных органов Дагестана нового прокурора республики Дениса Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что бывший прокурор Дагестана Рамзан Шахнавазов ушёл в отставку.

Парламент республики одобрил кандидатуру Попова, ранее возглавлявшего прокуратуру Хакасии, на пост главы надзорного ведомства.

«Вчера (9 февраля. — RT) указом президента России (Владимира Путина. — RT) Попов назначен на должность прокурора сроком на пять лет», — заявил Чайка.

5 февраля следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства Дагестана.

Их обвиняют в хищении денежных средств из бюджета республики, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.

6 февраля сообщалось, что суд в Москве арестовал бывших чиновников.