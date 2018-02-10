Чайка представил властям Дагестана нового прокурора республики
Отмечается, что бывший прокурор Дагестана Рамзан Шахнавазов ушёл в отставку.
Парламент республики одобрил кандидатуру Попова, ранее возглавлявшего прокуратуру Хакасии, на пост главы надзорного ведомства.
«Вчера (9 февраля. — RT) указом президента России (Владимира Путина. — RT) Попов назначен на должность прокурора сроком на пять лет», — заявил Чайка.
5 февраля следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства Дагестана.
Их обвиняют в хищении денежных средств из бюджета республики, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.
6 февраля сообщалось, что суд в Москве арестовал бывших чиновников.
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