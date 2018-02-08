Бастрыкин и врио главы Дагестана договорились навести порядок в республике

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочего визита в Махачкалу встретился с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Васильевым, сообщает пресс-служба СК.

«Я хорошо помню, как вы выехали в Кущёвку, как вы работали сутками, принимая людей. Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», — сказал Васильев.

В свою очередь Бастрыкин отметил, что дагестанские следователи немало сделали для обеспечения безопасности в регионе, и заверил, что эта работа будет продолжена.

«Главная задача — совместными усилиями сделать всё необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан», — заявил глава СК.

6 февраля суд в Москве арестовал четверых бывших высокопоставленных чиновников из Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru