Бастрыкин и врио главы Дагестана договорились навести порядок в республике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочего визита в Махачкалу встретился с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Васильевым, сообщает пресс-служба СК.

«Я хорошо помню, как вы выехали в Кущёвку, как вы работали сутками, принимая людей. Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», — сказал Васильев.

В свою очередь Бастрыкин отметил, что дагестанские следователи немало сделали для обеспечения безопасности в регионе, и заверил, что эта работа будет продолжена.

«Главная задача — совместными усилиями сделать всё необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан», — заявил глава СК.

6 февраля суд в Москве арестовал четверых бывших высокопоставленных чиновников из Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве.