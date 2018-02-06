Суд арестовал всех четверых задержанных экс-чиновников Дагестана

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Басманный суд Москвы арестовал всех четверых задержанных бывших чиновников правительства Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве.

«Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Юсуфова меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова судьи Елены Ленской.

Под арестом до 5 апреля оказались бывшие врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов.

Ранее стало известно, что суд отправил под арест Гамидова и Исаева. 

5 февраля следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства Дагестана.

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