Бывший врио премьера Дагестана арестован по делу о мошенничестве
Как передаёт РИА Новости, оба арестованы до 5 апреля, несмотря на просьбы защиты ограничиться более мягкой мерой пресечения.
Ранее Гамидов заявил, что уголовное дело, фигурантом которого он является, «шито белыми нитками».
5 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против высокопоставленных членов правительства Дагестана.
В ходе обысков у Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова.