Бывший врио премьера Дагестана арестован по делу о мошенничестве

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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Шамиля Исаева, обвиняемых в хищениях бюджетных средств.

Как передаёт РИА Новости, оба арестованы до 5 апреля, несмотря на просьбы защиты ограничиться более мягкой мерой пресечения.

Ранее Гамидов заявил, что уголовное дело, фигурантом которого он является, «шито белыми нитками».

5 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против высокопоставленных членов правительства Дагестана.

В ходе обысков у Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова. 

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