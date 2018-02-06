Бывший врио премьера Дагестана Гамидов заявил, что его дело «шито белыми нитками»

Бывший временно исполняющий обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов заявил, что уголовное дело о коррупции в республике, фигурантом которого он является, «шито белыми нитками». Об этом сообщает РИА Новости.

«Если это дело с 2013 года идёт, что мешало меня для приличия пригласить и допросить в качестве подозреваемого?» — сказал Гамидов.

Он также отметил, что ранее возбуждённое уголовное дело по факту коррупции в правительстве республики является сфабрикованным, а «дело шито белыми нитками».

При этом сообщается, что бывший врио вице-премьера Дагестана Шамиль Исаев в ходе заседания суда, в рамках которого решается вопрос о его аресте, также заявил, что не признаёт себя виновным в совершении преступления.

«Я себя виновным не признаю», — сказал он, добавив, что готов сотрудничать со следствием по всем интересующим представителей следственных органов вопросам.

Виновным себя не признал и бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов, которому также предъявлены обвинения.

«Я не согласен (с требованием об аресте. — RT). К данному обвинению ни я никакого отношения не имею, ни Министерство образования, ничего», — заявил он.

Ранее сообщалось, что нескольким членам правительства Дагестана, а также временно исполняющему обязанности главы кабмина республики Абдусамаду Гамидову, который был задержан накануне, предъявлено обвинение в мошенничестве.

5 февраля временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.