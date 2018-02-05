Правительство Дагестана отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

«Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича», — говорится в тексте указа.

Правительству поручено «продолжить выполнение своих функций до сформирования нового» состава, указ вступает в силу в день его подписания — 5 февраля.

Ранее сообщалось, что в ходе обысков у врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова.

Подробнее — в материале RT.