Правительство Дагестана отправлено в отставку

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

«Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича», — говорится в тексте указа.

Правительству поручено «продолжить выполнение своих функций до сформирования нового» состава, указ вступает в силу в день его подписания — 5 февраля.  

Ранее сообщалось, что в ходе обысков у врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова. 

Подробнее — в материале RT.

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