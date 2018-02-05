«Изъяты золотой пистолет и автоматы Калашникова»: в Дагестане задержаны высокопоставленные чиновники

Четверо высокопоставленных дагестанских чиновников задержаны 5 февраля в Махачкале. Их подозревают в хищении средств, которые были выделены республике на социальные программы. Сотрудники ФСБ уже провели обыски по месту жительства предполагаемых злоумышленников. У одного из них, врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, изъяты несколько пистолетов и автоматы Калашникова. Подробности дела — в материале RT.

В Дагестане ведётся расследование по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета республики на социальные программы региона. В рамках этого дела правоохранители задержали четверых подозреваемых — высокопоставленных чиновников. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к совершению хищения путём мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц», — говорится в её заявлении.

Отмечается, что по месту жительства предполагаемых злоумышленников сотрудники ФСБ провели обыски. У одного из подозреваемых был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов.

«В ходе обысков у Гамидова изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ (пистолет Макарова. — RT) и два автомата Калашникова, а также боеприпасы», — добавила Петренко.

Она также отметила, что в ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Помимо этого следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении чиновников под стражу.

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Допросят в Москве

В настоящий же момент врио премьер-министра республики, его замов и экс-министра образования отправили в Москву, где их планируют допросить в центральном аппарате ФСБ.

«Задержанный врио премьер-министра, два вице-премьера и экс-министр образования на самолёте вывезены в Москву. Их будут допрашивать в центральном аппарате ФСБ», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.

Между тем в правительстве республики отмечают, что задержание чиновников никак не сказалось на его работе.

Здание правительства Республики Дагестан

РИА Новости

«Правительство республики работает в штатном режиме. Часть вице-премьеров и министров региона до обеда приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Дагестаном и Татарстаном в Доме дружбы в Махачкале», — рассказал ТАСС источник во властных структурах региона.

Единственным изменением в графике стала отмена рабочего совещания у Абдусамада Гамидова.

Политический старожил

Отметим, что Гамидов во властных структурах республики работает довольно давно. В середине 1990-х он был заместителем председателя дагестанского отделения Сбербанка России, после чего занял пост министра финансов республики. На этой должности он проработал более 15 лет.

В 2013 году до главы правительства его повысил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, который в октябре прошлого года был отправлен президентом Владимиром Путиным в отставку.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов

РИА Новости

Борьба с коррупцией

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман 31 января сообщил о прибытии в Дагестан спецкомиссии, которая будет заниматься проверкой «состояния законности в республике».

Несколько ранее появилась информация о том, что в Дагестан от Генпрокуратуры России была направлена специальная группа из 38 человек под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука.

Как отметил врио главы республики Владимир Васильев, спецгруппа из Москвы занимается «соблюдением прав граждан, вопросами безопасности, работой с заявлениями, выплатой зарплат, безопасностью труда, экологией, энергетикой», а также вопросами «выделения земель под застройку».

Замахнулся на бюджет

В конце января под уголовное преследование попал мэр Махачкалы Муса Мусаев. Он обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба бюджету Дагестана на сумму 80 млн рублей. По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев продал земельный участок площадью 17,5 тыс. кв. м в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей. При этом, согласно заключению специалиста, рыночная стоимость этой земли составляет более 81 млн рублей.

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Расследование дела Мусаева взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 21 января Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток до предъявления обвинения. Также городской суд города Ессентуки (Ставропольский край) временно отстранил чиновника от должности.

В превышении полномочий был также обвинён главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. По данным следствия, он в 2015 году составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, куда был включён и земельный участок одного из жителей города. На этой территории тогда была начата постройка 12-этажного жилого дома, однако собственнику участка удалось добиться отмены строительства. В результате этого фундамент здания было решено снести, что причинило ущерб администрации города на сумму около 4 млн рублей.