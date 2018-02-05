В ходе обыска у врио премьера Дагестана изъяты золотой пистолет и автоматы Калашникова

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В Следственном комитете России заявили, что задержанные в Дагестане чиновники проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ.
В ходе обыска у врио премьера Дагестана изъяты золотой пистолет и автоматы Калашникова
  • © Кадр: видео СК

«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Установлена причастность врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

В ходе обысков у Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

Все подозреваемые задержаны.

Ранее источник сообщил, что ФСБ проводит обыски у врио премьера Дагестана и его заместителей.

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