Источник: ФСБ проводит обыски у врио премьера Дагестана и его заместителей
- Архивное фото
- © Russian FSB press service/Global Look Press
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
«Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме председателя правительства Абдусамада Гамидова», — сказал источник.
Также отмечается, что обыски проходят ещё у двух вице-премьеров — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.
В настоящее время Абдусамад Гамидов доставлен в управление ФСБ по республике.
25 января следователи предъявили мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинение в превышении должностных полномочий.