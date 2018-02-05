Источник: ФСБ проводит обыски у врио премьера Дагестана и его заместителей

Федеральная служба безопасности проводит обыски у временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме председателя правительства Абдусамада Гамидова», — сказал источник.

Также отмечается, что обыски проходят ещё у двух вице-премьеров — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.

В настоящее время Абдусамад Гамидов доставлен в управление ФСБ по республике.

25 января следователи предъявили мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинение в превышении должностных полномочий.