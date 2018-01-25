Мэру Махачкалы предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

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Следователи предъявили мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сказала она.

По словам Петренко, в рамках уголовного дела проведены обыски у подчинённых обвиняемого, в том числе у должностных лиц мэрии.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении Мусаева в Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Подробнее — в материале RT.

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