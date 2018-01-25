Мэру Махачкалы предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
«Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сказала она.
По словам Петренко, в рамках уголовного дела проведены обыски у подчинённых обвиняемого, в том числе у должностных лиц мэрии.
Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении Мусаева в Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Подробнее — в материале RT.