Суд арестовал главного архитектора Махачкалы на 10 суток
«Гитинов арестован на 10 суток. В случае если ему будет предъявлено обвинение, срок ареста автоматически продлится на два месяца», — заявил представитель суда.
Адвокат Гитинова намерен обжаловать решение суда.
Ранее СК возбудил дело в отношении главного архитектора Махачкалы по подозрению в превышении полномочий.
Аналогичное обвинение было предъявлено мэру Махачкалы Мусе Мусаеву. Суд в Ставропольском крае временно отстранил его от должности.
Подробнее — в материале RT.