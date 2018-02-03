Суд арестовал главного архитектора Махачкалы на 10 суток

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Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на 10 суток главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова по подозрению в превышении полномочий, передаёт РИА Новости.

«Гитинов арестован на 10 суток. В случае если ему будет предъявлено обвинение, срок ареста автоматически продлится на два месяца», — заявил представитель суда.

Адвокат Гитинова намерен обжаловать решение суда.

Ранее СК возбудил дело в отношении главного архитектора Махачкалы по подозрению в превышении полномочий.

Аналогичное обвинение было предъявлено мэру Махачкалы Мусе Мусаеву. Суд в Ставропольском крае временно отстранил его от должности.

Подробнее — в материале RT.

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