Суд в Ставропольском крае временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусаева

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Городской суд города Ессентуки (Ставропольский край) временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

«26 января 2018 года в Ессентукском городском суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам... о временном отстранении от должности главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Мусаева М.А., содержащегося под стражей», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что Мусаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

Ущерб бюджету Дагестана от действий Мусаева оценивается в 80 млн рублей.

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