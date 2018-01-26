Суд в Ставропольском крае временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусаева

Городской суд города Ессентуки (Ставропольский край) временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.