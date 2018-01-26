Суд в Ставропольском крае временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусаева
«26 января 2018 года в Ессентукском городском суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам... о временном отстранении от должности главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Мусаева М.А., содержащегося под стражей», — говорится в тексте сообщения.
Ранее сообщалось, что Мусаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).
Ущерб бюджету Дагестана от действий Мусаева оценивается в 80 млн рублей.