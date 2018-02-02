СК возбудил дело против главного архитектора Махачкалы

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Следствие возбудило уголовное дело в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Гитинов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, противоправными действиями Гитинова администрации города причинён ущерб на сумму порядка 4 млн руб.

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, в том числе обыски и выемки соответствующей документации.

Ранее мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Суд в Ставропольском крае временно отстранил его от должности.

Подробнее — в материале RT.

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