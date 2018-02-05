Следственный комитет России опубликовал видео задержания чиновников в Дагестане.

Как сообщалось, в ходе обысков у врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

Опубликовано видео задержания чиновников в Дагестане

Задержанные в Дагестане чиновники проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ.