Опубликовано видео задержания чиновников в Дагестане

Короткая ссылка
Следственный комитет России опубликовал видео задержания чиновников в Дагестане.

Как сообщалось, в ходе обысков у врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

  • Опубликовано видео задержания чиновников в Дагестане

Задержанные в Дагестане чиновники проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru