В СК оценили нанесённый дагестанскими министрами ущерб бюджету

В Следственном комитете России оценили размер ущерба бюджету Дагестана, который был нанесён членами правительства региона. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Отмечается, что члены правительства республики в настоящее время проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год в результате незаконных действий членов правительства региональный бюджет потерял 41 млн рублей.

Кроме того, уточняется, что туристическая база «Орлиное гнездо», находящаяся в собственности врио вице-премьера Шамиля Исаева, была включена в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год «с целью получения возможности хищения выделенных на создание инженерной инфраструктуры средств».

«В результате этих действий бюджету Республики Дагестан был причинён ущерб на сумму около 35 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В настоящее время по факту произошедшего ведётся расследование, следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу.

Ранее сообщалось, что нескольким членам правительства Дагестана, а также временно исполняющему обязанности главы кабмина республики Абдусамаду Гамидову, который был задержан накануне, предъявлено обвинение в мошенничестве.