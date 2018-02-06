Врио премьера Дагестана предъявлено обвинение

Врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, который был задержан накануне, предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.

«Согласно поступившим в суд материалам, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»)», — уточнила Царёва.

Она также отметила, что врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и бывший министр образования Шахабас Шахов обвиняются каждый по одному эпизоду мошенничества.

5 февраля в СК России заявили, что задержанные проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ.

Накануне ФСБ проводила обыски у Гамидова, а также у двух вице-премьеров. В ходе обысков у врио премьера были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», два автомата Калашникова и боеприпасы.