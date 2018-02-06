В Кремле заявили, что Путину докладывают о ситуации с задержанием чиновников в Дагестане

Президенту России Владимиру Путину известно о действиях правоохранительных органов, связанных с задержаниями высокопоставленных чиновников правительства Дагестана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, президенту докладывается о действиях правоохранительных органов. Тем более когда речь идёт о таких высокопоставленных региональных представителях, о действиях правоохранителей в отношении таких высокопоставленных представителей», — сказал Песков.

По его словам, ситуация с задержаниями членов правительства Дагестана — «это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов».

«Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране», — добавил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это «не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа».

Ранее в Следственном комитете России заявили, что задержанные в Дагестане чиновники проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ.

5 февраля временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

Отмечалось, что врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества.