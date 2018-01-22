В Челябинской области назначили нового министра здравоохранения

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлёв отправлен в отставку, сообщает URA.RU со ссылкой на правительство региона. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.

Кремлёв ушёл по собственному желанию. Глава области поблагодарил его за проделанную работу.

Министром назначен заместитель Кремлёва Сергей Приколотин. Он пришёл в правительство региона в июле 2016 года, до этого руководил управлением здравоохранения Миасса.

В ноябре «Крыминформ» сообщал, что главным архитектором Крыма назначена Ирина Соловьёва.