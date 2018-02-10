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Министр сельского хозяйства Забайкалья задержан по делу о превышении полномочий

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и его заместителя по делу о превышении должностных полномочий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, а также в отношении его заместителя Ирины Малакшиной... Чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством Российской Федерации и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году», — говорится в сообщении СК, поступившем в RT.

Отмечается, что чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий.

«Сегодня следователи СК России совместно с сотрудниками полиции задержали Михаила Кузьминова и Ирину Малакшину, в их домах проведены обыски», — добавили в ведомстве.

Ранее СК России предъявил обвинение заместителю начальника УМВД по Пензенской области в злоупотреблении должностными полномочиями.

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