Министр сельского хозяйства Забайкалья задержан по делу о превышении полномочий
«Возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, а также в отношении его заместителя Ирины Малакшиной... Чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством Российской Федерации и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году», — говорится в сообщении СК, поступившем в RT.
Отмечается, что чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий.
«Сегодня следователи СК России совместно с сотрудниками полиции задержали Михаила Кузьминова и Ирину Малакшину, в их домах проведены обыски», — добавили в ведомстве.
Ранее СК России предъявил обвинение заместителю начальника УМВД по Пензенской области в злоупотреблении должностными полномочиями.