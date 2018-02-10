СК обвинил замглавы УМВД Пензенской области в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю начальника УМВД по Пензенской области в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Злоупотребление обвиняемого связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД. Заместитель начальника УМВД России по Пензенской области задержан в порядке ст. 91 УПК России. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено при взаимодействии с прокуратурой и управлением ФСБ по Пензенской области.

Ранее в Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновницы, которую подозревают в получении взятки бумагой формата А4 и наличными от двух местных жителей.