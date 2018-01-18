В Башкирии возбудили дело против чиновницы за взятку бумагой формата А4

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновницы, которую подозревают в получении взятки бумагой формата А4 и наличными от двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«Глава администрации в одном случае за бумагу формата А-4 стоимостью 6 тыс. рублей, а в другом случае за 7,5 тыс. рублей наличными внесла заведомо ложные сведения в табели учёта рабочего времени о выполнении обязательных работ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, взятку женщине дали двое местных жителей, отбывавших наказание в виде обязательных работ.

«Фиктивные табели учёта использования рабочего времени были представлены в соответствующие надзорные органы, и судебные постановления исполнены не были», — говорится в сообщении регионального следственного управления.

Как уточняется, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В августе 2017 года URA.RU передавало, что в Забайкальском крае суд приговорил к штрафу в сумме 50 тыс. рублей бывшего сотрудника МВД, который выписывал фиктивные повестки на допрос желающим прогулять работу.