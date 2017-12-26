Мэром Самары впервые избрана женщина

Елена Лапушкина, ранее занимавшая пост главы администрации Железнодорожного района Самары, была избрана депутатами местной думы мэром города. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что должность мэра города впервые заняла женщина.

По данным агентства, на пост претендовали 46 кандидатов, в частности, генеральный директор компании «ЭкоСтройРесурс» и экс-депутат Самарской губернской думы Константин Ряднов.

Лапушкина была избрана единогласно, все 36 депутатов отдали за неё свои голоса.

Она заявила, что своими первоочередными задачами на новом посту считает подготовку города к ЧМ-2018 и организацию выборов президента России.

26 октября бывший мэр Самары Олег Фурсов ушёл в отставку.