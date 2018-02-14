В Новосибирске предложили назвать улицу в честь погибшего в Сирии лётчика
«Сегодня депутат Олег Сметанин обратился к членам Комитета по строительству, ЖКХ и тарифам с предложением назвать улицу — возможно, в одном из строящихся жилых массивов — в честь погибшего лётчика», — сообщил представитель парламента.
По его словам, предложение было поддержано.
Он добавил, что инициатива депутатов будет направлена в мэрию, которая уполномочена принимать подобные решения.
Ранее в воронежской школе установили мемориальную доску в честь Филипова.
3 февраля стало известно, что в Сирии, в районе, подконтрольном боевикам, был сбит российский самолёт Су-25. Лётчик Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами.
Указом президента России ему присвоено звание Героя России.