В Новосибирске предложили назвать улицу в честь погибшего в Сирии лётчика

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Депутаты законодательного собрания Новосибирской области намерены подготовить обращение в мэрию Новосибирска с предложением назвать одну из улиц города в честь лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя парламента.

«Сегодня депутат Олег Сметанин обратился к членам Комитета по строительству, ЖКХ и тарифам с предложением назвать улицу — возможно, в одном из строящихся жилых массивов — в честь погибшего лётчика», — сообщил представитель парламента.

По его словам, предложение было поддержано. 

Он добавил, что инициатива депутатов будет направлена в мэрию, которая уполномочена принимать подобные решения. 

Ранее в воронежской школе установили мемориальную доску в честь Филипова. 

3 февраля стало известно, что в Сирии, в районе, подконтрольном боевикам, был сбит российский самолёт Су-25. Лётчик Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами.

Указом президента России ему присвоено звание Героя России.

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