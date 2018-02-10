Отец погибшего в Сирии российского лётчика рассказал, как сын выбрал профессию
«Роман не сомневался в выборе профессии. После школы он поступил в лётное военное училище, которое успешно закончил», — приводит слова Николая Филипова пресс-служба администрации Воронежа.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Воронежа установлена мемориальная доска в честь погибшего в Сирии российского лётчика.
3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в районе, находящемся под контролем боевиков.
Филипов, управлявший самолётом, успел катапультироваться, однако погиб во время неравного боя с террористами. Он был похоронен в Воронеже.