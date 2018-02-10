Отец погибшего в Сирии российского лётчика рассказал, как сын выбрал профессию

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Отец погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филипова в ходе церемонии открытия мемориальной доски в честь сына заявил, что погибший пилот не сомневался в выборе профессии.

«Роман не сомневался в выборе профессии. После школы он поступил в лётное военное училище, которое успешно закончил», — приводит слова Николая Филипова пресс-служба администрации Воронежа.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Воронежа установлена мемориальная доска в честь погибшего в Сирии российского лётчика.

3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в районе, находящемся под контролем боевиков.

Филипов, управлявший самолётом, успел катапультироваться, однако погиб во время неравного боя с террористами. Он был похоронен в Воронеже.

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