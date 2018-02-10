Эксперт объяснил своё высказывание в адрес погибшего в Сирии российского лётчика

Американский эксперт Григорий Винников в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснил своё оскорбительное высказывание в адрес погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филипова.

Винников подчеркнул, что намерен извиниться перед родственниками погибшего.

«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье лётчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался», — рассказал он.

Ранее стало известно, что телеведущий Владимир Соловьёв выгнал из студии американского эксперта Винникова в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», когда тот оскорбительно высказался в адрес погибшего в Сирии российского военнослужащего.

3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в районе, находящемся под контролем боевиков.

Филипов, управлявший самолётом, успел катапультироваться, однако погиб во время неравного боя с террористами. Он был похоронен в Воронеже 8 февраля.