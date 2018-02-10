Соловьёв прогнал из студии эксперта из-за слов о погибшем в Сирии лётчике

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Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал из студии американского эксперта Григория Винникова в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», когда тот оскорбительно высказался в адрес погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова.

Отмечается, что Винников негативно высказался о военном, когда председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.

В итоге ведущий попросил эксперта покинуть студию.

«В России есть понятие «уважение к смерти», тем более к героям» — цитирует его РИА Новости.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.

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