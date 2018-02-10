Соловьёв прогнал из студии эксперта из-за слов о погибшем в Сирии лётчике
Отмечается, что Винников негативно высказался о военном, когда председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.
В итоге ведущий попросил эксперта покинуть студию.
«В России есть понятие «уважение к смерти», тем более к героям» — цитирует его РИА Новости.
Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.