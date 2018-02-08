«Я часто думаю о российских военных в Сирии»: американский ветеран написал RT письмо после гибели лётчика Филипова

После того, как RT сообщил о гибели в Сирии майора ВКС России Романа Филипова, в редакцию телеканала поступило письмо от американского ветерана Стива Солы. Бывший военнослужащий хотел узнать, существует ли фонд помощи семье погибшего пилота. В переписке он отметил, что внимательно следит и поддерживает российскую операцию. Позднее Сола дал RT интервью и признался, что не знает, хватило бы ему смелости пожертвовать жизнью ради своих товарищей, как это сделал Филипов. RT публикует полный текст письма.

Уважаемый RT,

Я как бывший член экипажа военного самолёта с большим интересом ознакомился с материалами о майоре Филипове и очень опечален произошедшим. Может быть, есть какой-нибудь честный фонд по сбору денежных средств в поддержку его семьи? Уверен, что Воздушно-космические силы России их в беде не оставят, но может, можно ещё как-нибудь помочь?

Спасибо, что уделили время моему письму.

С уважением,

Стив Сола.

Уважаемая г-жа Медведева (продюсер RT Анастасия Медведева — прим. RT),

Здравствуйте. Конечно, я с удовольствием дам интервью RT.

Как вам известно, я живу в Сан-Сити (к северо-западу от Финикса), штат Аризона. В этом городе проживают преимущественно вышедшие на пенсию государственные служащие и отставные военные. Однако я получаю пособие по линии социального обеспечения и существенную компенсацию по инвалидности, выплачиваемую ветеранам военной службы. Почти два года я прослужил в качестве артиллериста и затем шесть лет в Военно-воздушных силах Национальной гвардии США (а также в подчинении Командования резерва ВВС). По выходным в рамках тренировочных мероприятий я работал штатным медтехником на самолёте С-130. Работал в задней части салона, помогал медсёстрам с пациентами.

Война во Вьетнаме, малярия, агент «оранж»* оказали пагубное влияние на мою психику, из-за чего мне не удавалось надолго задержаться на каком-либо месте работы.

Я в какой-то степени русофил, немного знаком с Россией и её историей, но знаю об этой стране куда больше, чем большинство американцев. В мае 2015 года я приезжал в Москву и наблюдал за военным парадом — это было великолепное зрелище. Люди, которых я повстречал, были очень доброжелательны, и мне очень приятно было с ними общаться. Сотрудники полиции тоже были со мной очень любезны, когда я заблудился и обратился к ним за помощью. Мне бы очень хотелось побывать в России вновь, быть может, посетить Крым весной, но в последнее время я не очень хорошо себя чувствую, к тому же перед такой поездкой мне нужно закончить кое-какие дела.

Мне сложно это объяснить, но я часто думаю о переброшенных в Сирию российских военных и служащих ВКС, об этих храбрых мужчинах и женщинах.

Я слежу за тем, как разворачиваются события с их участием с момента начала российской операции в Сирии, я поддерживаю эту миссию. Она, в отличие от американских интервенций, не ставит целью смену режима. Со времён окончания Второй мировой войны все войны с участием Америки основываются на лжи, но вы это, конечно, и так знаете.

Я просто пишу обо всём, что мне сейчас приходит в голову. Если вы хотите взять у меня интервью, давайте договоримся о времени, и со своей стороны я сделаю всё, что будет в моих силах. Только прошу, давайте не будем начинать интервью сразу в прямом эфире и предварительно немного побеседуем.

С уважением,

Стив Сола.

*Агент «оранж» — название смеси дефолиантов и гербицидов, которая применялась армией США во времена Второй Индокитайской войны с целью уничтожения тропических лесов на юге Вьетнама, а также в Камбодже, Лаосе и Таиланде.