«Не знаю, хватило бы мне смелости»: подвиг майора Филипова в Сирии потряс американского ветерана

Действия пилота ВКС России Романа Филипова, который пожертвовал своей жизнью, чтобы не попасть в плен к террористам, поразил американского ветерана Стива Солу. В интервью RT бывший военный признался, что не знает, хватило бы ему смелости поступить так же. Кроме того, Сола отметил, что поддерживает российскую операцию в Сирии, поскольку Москва, в отличие от Вашингтона, не пытается свергнуть действующий режим.

История российского пилота Романа Филипова, который геройски погиб в Сирии, тронула не только сердца россиян. C RT связался американский ветеран, бывший медик и член экипажа самолёта ВВС США Стив Сола из штата Аризона.

В интервью телеканалу он особенно отметил смелость и доблесть российского военнослужащего, который принял решение подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам.

«Принять это решение крайне сложно, и я отдаю должное его доблести. Он поступил так, как было необходимо», — заявил Сола.

Американский ветеран также выразил сожаление, что не знал Филипова лично.

«Майор Филипов сознавал, какая участь могла ожидать его, и помнил о судьбе своих сослуживцев. Боевыми товарищами очень дорожишь: буквально на всё ради них готов, даже рискнуть собственной жизнью. Филипову пришлось пожертвовать собой. Не знаю, хватило бы мне смелости поступить так же. Погиб замечательный человек. Жаль, что я не знал его лично», — сказал ветеран из США.

Потрясённый подвигом Филипова, Стив Сола предложил также свою помощь вдове и дочери российского лётчика, выразив при этом уверенность, что Минобороны РФ позаботится о семье погибшего.

«Американские войны основаны на лжи»

Ранее бывший медик и член экипажа самолёта ВВС США Стив Сола написал письмо в редакцию RT, в котором рассказал, что восхищается храбростью российских военных в Сирии.

«Мне сложно это объяснить, но я часто думаю о переброшенных в Сирию российских военных и служащих ВКС, об этих храбрых мужчинах и женщинах. Я слежу за тем, как разворачиваются события с их участием с момента начала российской операции в Сирии, я поддерживаю эту миссию», — написал он.

По его словам, российская военная операция в САР не похожа на действия США как в Сирии, так и в других регионах планеты, поскольку Москва, в отличие от Вашингтона, не пытается свергнуть правящий режим.

«Она (миссия РФ. — RT), в отличие от американских интервенций, не ставит целью смену режима. Со времён окончания Второй мировой войны все войны с участием Америки основываются на лжи, но вы это, конечно, и так знаете», — подчеркнул ветеран.

Сам он почти два года прослужил артиллеристом, а потом шесть лет — в Военно-воздушных силах Национальной гвардии США (а также был в подчинении Командования резерва ВВС). По выходным Сола работал штатным медтехником на самолёте С-130. Находясь в задней части салона, он помогал медсёстрам с пациентами. По его словам, война во Вьетнаме, малярия, «Агент Оранж» оказали пагубное влияние на его психику, поэтому ему не удавалось надолго задержаться на каком-либо месте работы.

Сола признался, что он «немного русофил». По его словам, он немного знаком с Россией и её историей, но знает об этой стране «куда больше, чем многие американцы». Бывший медик и член экипажа самолёта ВВС США в мае 2015 года был на военном параде в Москве, который показался ему «великолепным».

«Люди, которых я повстречал, были очень доброжелательны, и мне очень понравилось с ними общаться. Сотрудники полиции тоже были со мной очень любезны, когда я заблудился и обратился к ним за помощью. Мне бы очень хотелось побывать в России вновь, быть может, посетить Крым весной, но в последнее время я не очень хорошо себя чувствую, к тому же перед такой поездкой мне нужно закончить кое-какие дела», — написал Стивен Сола в письме к RT.

«Герои не умирают»

Тело погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова захоронено в четверг в Воронеже. Панихида прошла в Доме офицеров в Северном микрорайоне города, после отпевания Героя России предали земле на Аллее Героев Коминтерновского кладбища.

Утром в четверг тело гвардии майора Филипова было доставлено из Москвы, где на аэродроме Чкаловский в Подмосковье с ним простилось военное руководство РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Во время траурной церемонии заместитель министра обороны Николай Панков заявил, что «майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества».

«Он навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников... Его семья — жена Ольга Сергеевна и дочурка — останутся всегда в нашей большой армейской семье», — сказал Панков, напомнив, что вдове и дочери Филипова руководство Минобороны пообещало оказывать всемерную поддержку.

Главком ВВС РФ генерал армии Владимир Михайлов, со своей стороны, добавил, что память о лётчике и его подвиге будет вечно жива.

«Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова... Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: «Герои не умирают, герои живут вечно». И Роман будет жить среди нас», — отметил Михайлов.

По всей России люди чтят память погибшего лётчика. Москвичи продолжают нести цветы к зданию Минобороны.

Ранее акция памяти прошла у центрального входа в Краснодарском высшем военном авиационном училище, которое окончил Филипов. Минутой молчания почтили подвиг героя в Приднестровье. Возле здания выездного консульского пункта посольства РФ в Тирасполе зажгли свечи и возложили цветы.

Подвиг Филипова

Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова 3 февраля был сбит террористами из ПЗРК при совершении облёта зоны деэскалации «Идлиб». Как сообщили в Минобороны, пилот «до последнего держал самолёт в воздухе». За это время он доложил командованию об атаке, а после катапультировался.

Филипов приземлился в районе подконтрольного боевикам населённого пункта Телль-Дебес. Террористы пытались взять российского офицера в плен, но лётчик, несмотря на тяжёлое ранение, начал отстреливаться. Когда же боевики его окружили, Филипов подорвал себя гранатой.

В сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено произошедшее.

Как рассказал ведомый командира звена штурмовиков Су-25СМ майора Романа Филипова, командир сообщил, что в него попали, «недрогнувшим голосом». Далее несмотря на то, что ведомый получил приказ «уходить в облака», он остался и прикрывал Филипова огнём с воздуха до тех пор, пока у него не закончилось практически всё топливо.

«Конечно, я не ушёл. Бросить командира — последнее дело... Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой... Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки. Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, которого хватало, чтобы только дотянуть до аэродрома», — рассказал он.

Позже Минобороны РФ осуществило групповой удар высокоточным оружием по району, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25. В результате бомбардировки группировка боевиков «Джабхат ан-Нусры»* численностью более 30 человек была уничтожена.

При содействии турецкой стороны тело лётчика-штурмовика удалось вернуть в Россию. Сейчас в российском ведомстве ожидают, что Анкара окажет помощь и при передаче обломков Су-25. Военные специалисты рассчитывают установить тип переносного ПЗРК, из которого был нанесён удар.





* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.