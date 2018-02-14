В Госдуме подготовили поправки к законопроекту о защите сообщивших о коррупции граждан

В комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции подготовили поправки к законопроекту о защите сотрудников государственных и коммерческих организаций, сообщивших руководству или в компетентные органы о факте коррупции в ведомстве или компании.

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что изменения, в случае одобрения парламентом, могут быть внесены в закон «О противодействии коррупции».

По данным издания, информатору, кроме конфиденциальности, будет предоставлено право на бесплатную юридическую помощь. В течение двух последующих лет его также нельзя будет уволить или понизить в должности.

Законопроект был принят нижней палатой российского парламента в первом чтении с условием внесения в дальнейшем ряда уточнений.

По словам экспертов, вступление подобного закона в силу поспособствует снижению уровня коррупции и предотвращению преступлений коррупционной направленности.

Ранее сообщалось, что нескольким членам правительства Дагестана, а также врио главы кабмина республики Абдусамаду Гамидову было предъявлено обвинение в мошенничестве.