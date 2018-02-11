В Забайкальском крае следователи провели обыск в кабинете министра сельского хозяйства

В Чите следователи провели обыск в рабочем кабинете министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, сообщает интернет-издание «Сусанин».

В пресс-службе регионального СК России сообщили, что его подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным ведомства, в 2016 году Кузьминов вместе со своим заместителем Ириной Малакшиной незаконно требовал от сельхозпроизводителей края выполнить ряд условий для получения субсидий из федерального бюджета. Деньги предпринимателям полагались в качестве компенсации ущерба при ЧС, выделенной российским правительством.

В результате действий чиновников пострадали около семи поставщиков, сумма ущерба достигла более 10,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 169 УК России.

10 февраля стало известно о задержании министра сельского хозяйства Забайкалья Михаила Кузьминова и его заместителя по делу о превышении должностных полномочий.