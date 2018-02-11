В Забайкальском крае проводят обыски после задержания чиновников

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Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкальского края после задержания главы ведомства и его заместителя. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

«Сегодня (11 февраля. — RT)… несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах экс-министра Кузьминова, Малакшиновой, в бухгалтерии и других помещениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков будут изъяты документы, которые имеют значение для предварительного следствия.

«В ближайшее время Кузьминову и Малакшиновой будет предъявлено обвинение… Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

10 февраля стало известно о задержании министра сельского хозяйства Забайкалья Михаила Кузьминова и его заместителя по делу о превышении должностных полномочий.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело. 

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Общество
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