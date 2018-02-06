Арестован первый фигурант «дела дагестанских министров»
Суд арестовал первого фигуранта дела о коррупции в Дагестане — экс-министра образования и науки Шахабаса Шахова.
- Экс-министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов
- © Григорий Сысоев / РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля», — сказала судья.
Ранее сообщалось, что нескольким членам правительства Дагестана, а также врио главы кабмина республики Абдусамаду Гамидову было предъявлено обвинение в мошенничестве.
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