Арестован первый фигурант «дела дагестанских министров»

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Суд арестовал первого фигуранта дела о коррупции в Дагестане — экс-министра образования и науки Шахабаса Шахова.
Арестован первый фигурант «дела дагестанских министров»
  • Экс-министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов
  • © Григорий Сысоев / РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля», — сказала судья.

Ранее сообщалось, что нескольким членам правительства Дагестана, а также врио главы кабмина республики Абдусамаду Гамидову было предъявлено обвинение в мошенничестве.

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